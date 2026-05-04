Insgesamt liege der Indikator weiterhin leicht über dem langjährigen Durchschnitt von +1,7 Punkten und habe sich vom kurzzeitigen Rutsch in den negativen Bereich im dritten Quartal 2025 erholt, so das KOF weiter. Trotz der gestiegenen geopolitischen Unsicherheit deute der Indikator auf eine moderate Entwicklung am Arbeitsmarkt im laufenden und kommenden Quartal hin.