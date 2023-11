Nur eine sehr kleine Rolle am Schweizer Arbeitsmarkt spielt entsprechend nach wie vor das Instrument der Kurzarbeit. Im August - die Daten werden mit Verzögerung gemeldet - waren 1023 Personen in Kurzarbeit und damit 673 Personen weniger als noch im Monat davor. Die Anzahl der betroffenen Betriebe verringerte sich um 36 auf noch 48 Einheiten. Gemäss Zürcher gebe es aber seit Juli eine Zunahme bei den Anmeldungen für Kurzarbeit - was aber in der Regel eher zur Vorsicht vorgenommen werde und nicht zwingend zu Bezügen von Kurzarbeitsentschädigung führe.