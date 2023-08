Vorerst gute Aussichten

"Die Arbeitslosenquote bewegt sich weiterhin auf einem extrem tiefen Niveau", sagte Boris Zürcher, Leiter der Direktion für Arbeit beim Seco, an einer Telefonkonferenz. Die sich abkühlende Wirtschaftslage habe sich am Arbeitsmarkt noch kaum bemerkbar gemacht. Zürcher erinnerte aber daran, dass dies in der Regel mit zwei bis drei Monaten Verzögerung geschieht.