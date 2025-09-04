Von den rund 3000 zusätzlichen Arbeitslosen seien über 2100 Jugendliche oder junge Erwachsene im Alter von bis zu 24 Jahren. Im August gingen die Schuljahre und die Berufslehren zu Ende. «Deshalb gibt es viele Jugendliche, die ein paar Wochen oder ein paar Monate ohne Job sind», sagte Cosandey. «Das ist eine saisonale, sehr kurzfristige Zunahme der Arbeitslosigkeit.» Denn diese jungen Leute würden rasch eine Anstellung finden.