In der Schweiz bleibt die Lage am Arbeitsmarkt trotz der Signale einer konjunkturellen Abkühlung äusserst robust. Die Arbeitslosenquote stieg im August auf tiefem Niveau aufgrund saisonaler Effekte zwar geringfügig an. Nach wie vor bekunden Firmen aber Probleme damit, freie Stellen mit geeignetem Personal zu besetzen.

07.09.2023 09:58