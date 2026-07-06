Dem angespannten Umfeld hatten Mitte Juni auch die Ökonomen des Seco in ihrer Einschätzung zur Schweizer Wirtschaft Rechnung getragen. Sie gehen davon aus, dass die für einen längeren Zeitraum erhöhten Energiepreise die weltweite und hiesige Konjunkturentwicklung dämpfen werden. Vor diesem Hintergrund hoben sie ihre Schätzungen zur durchschnittlichen Arbeitslosenquote für 2026 leicht auf 3,1 Prozent und für 2027 auf 3,0 Prozent an.