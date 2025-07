Gleichzeitig verharrte die Arbeitslosenquote bei 2,7 Prozent, was auch saisonale Gründe hat. Um saisonale Faktoren bereinigt wäre die Quote leicht um 0,1 Prozentpunkte auf 2,9 Prozent angestiegen. In den wärmeren Monaten geht die Arbeitslosigkeit in der Regel zurück, das ist etwa im Bau oder der Gastrobranche zu sehen.