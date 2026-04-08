Die Arbeitslosenquote im Sektor stieg innert Jahresfrist um 0,4 Prozentpunkte auf 3,4 Prozent. Zum Vergleich: Die schweizweite Quote nahm im selben Zeitraum um 0,3 Punkte etwas weniger deutlich zu. Vor allem bei Bankern wachse die Arbeitslosigkeit weiter, so Cosandey. Gründe könnten die CS-Integration in die UBS oder die Auslagerung von Aufgaben ins Ausland sein.