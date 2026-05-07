Noch kaum Einfluss durch Iran-Krieg

Laut dem Seco lässt sich momentan noch kein direkter Einfluss des Iran-Kriegs aus den Zahlen herauslesen. «Konjunkturelle Verlangsamungen schlagen aber in der Regel mit einer Verzögerung von mehreren Monaten auf den Arbeitsmarkt durch, womit mit direkten Reaktionen auch nicht zu rechnen war», heisst es auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP.