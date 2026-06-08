Insgesamt beschafft die Armee einen Prototyp und 32 Seriensysteme. Der Vertrag umfasst neben den Fahrzeugen auch Mittel für die Munitionslogistik, Ausbildungs- und Simulationssysteme sowie Ersatzteile, Dokumentation und Werkzeuge. Ein Prototyp soll 2027 fertiggestellt und im Folgejahr geprüft werden.