Drohnen auch über Flughafen Zürich

Auch über dem Flughafen Zürich sind in den letzten Jahren schon Drohnen gesichtet worden, wie eine Sprecherin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage mitteilte. Anders als kürzlich im deutschen München oder in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen hatten diese Sichtungen aber keine Schliessung des Flughafens zur Folge. Es sei aber auch schon vorgekommen, dass einzelne Flüge verzögert oder Sektoren geschlossen wurden.