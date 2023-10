Das Aussendepartement in Bern rät wegen des bewaffneten Konfliktes von Reisen nach Israel ab. Die Spannungen zwischen Israel und dem Gazastreifen sowie an der Nordgrenze zum Libanon, in Ostjerusalem und dem Westjordanland könnten zunehmen und zu weiterem Raketenbeschuss führen, hiess es am Freitag vom Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA).

20.10.2023 18:20