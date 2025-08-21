USA-Lieferungen etwas höher

Die Exporte in die USA zeigten im Juli mit einem Wachstum von 1,1 Prozent wieder eine «normalisierte» Entwicklung. Davor waren sie im Mai um knapp 40 Prozent abgesackt, bevor sie im Juni dann wieder um 27 Prozent stiegen. Donald Trumps «Zollhammer» von 39 Prozent wurde aber erst am 1. August ausgesprochen.