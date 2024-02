Weniger Güter nach Europa und Nordamerika

Mit Blick auf die einzelnen Regionen sanken die Schweizer Ausfuhren nach Europa (-2,9 Prozent) und Nordamerika (-1,2 Prozent), während nach Asien mehr Güter verkauft wurden (+4,2 Prozent). In Europa fiel der Rückgang am stärksten in Österreich und Italien aus, dagegen stiegen die Lieferungen nach Slowenien kräftig. Das Plus in Asien war den um 10 Prozent höheren Exporten nach China zu verdanken.