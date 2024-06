In der Schweiz liegt der Marktanteil von chinesischen Autos immer noch unter 1 Prozent, während er in gewissen EU-Ländern bereits bis zu 10 Prozent betrage. Deshalb dürfte die EU-Kommission kalte Füsse bekommen haben, was zur Verhängung der Strafzölle geführt habe, glaubt Kunz. «Nach unserer Auffassung ist das eine Marktabschottung der EU. Ob das Erfolg hat, ist zu bezweifeln. Denn China könnte zu Retorsionsmassnahmen ergreifen.»