Chinesische Hersteller auf der Überholspur

Chinesische Autos werden in der Schweiz und in Liechtenstein immer beliebter. Der chinesische Autohersteller BYD, welcher Elektro- und Hybridfahrzeuge vertreibt, hat im September 188 neue Fahrzeuge angemeldet. Im September vor einem Jahr waren es noch lediglich acht. Der Anteil im September war im Vergleich zu den Vormonaten besonders hoch: Zwischen Januar und August waren 329 neue BYD-Fahrzeuge in den Verkehr gebracht worden.