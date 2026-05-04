Konkret wurden im April 2026 mit 18'618 Neuzulassungen 0,2 Prozent weniger Autos immatrikuliert als ein Jahr zuvor. Kumuliert ergibt sich nach den ersten vier Monaten ein Wert von rund 71'600 Personenwagen, wie der Importverband Auto Schweiz am Montag mitteilte. Dies entspreche einem dünnen Plus von 0,3 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode.