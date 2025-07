Entsprechend sind auch die Erwartungen an die künftige Boni-Entwicklung gesunken. Nur noch 2 Prozent (Vorjahr 7,2 Prozent) der Beschäftigten in der Finanzbranche gehen demnach davon aus, dass die Boni und erfolgsabhängigen Vergütungen in den nächsten fünf Jahren «stark» steigen werden. Von «leicht» höheren Boni in den nächsten fünf Jahren gehen noch 11,6 Prozent (Vorjahr 16,1 Prozent) aus.