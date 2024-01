Den Schweizer Banken geht es so gut wie lange nicht mehr. Laut dem am Donnerstag veröffentlichen «Banking Barometer 2024» des Beratungsunternehmens EY erwarten 96 Prozent für das zurückliegende Geschäftsjahr 2023 eine deutlich bessere operative Geschäftsentwicklung als noch im Jahr zuvor. «Hohe Zinsen, tiefe Wertberichtigungen und die resiliente Schweizer Wirtschaft führen im Jahr 2023 zu Rekordergebnissen bei den befragten Banken», ordnet Patrick Schwaller, Managing Partner Audit Financial Services, die Entwicklung ein.