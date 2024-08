Der aggregierte Geschäftserfolg, der als Mass für die operative Leistung gilt, stieg um 2,9 Prozent auf 72,3 Milliarden Franken an. Die höheren Gewinne wirkten sich auch positiv auf die Steuereinnahmen aus. So hätten Banken 2023 fast doppelt so viele Steuern gezahlt wie noch 2022.