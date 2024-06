Den ersten Platz in der Studie belegt insgesamt - wie im Vorjahr - die PKO Bank Polski. Die polnische Bank habe in fast allen Kategorien gut abgeschnitten, hiess es. Dahinter folgen die Erste Bank aus Österreich, die rumänische BCR und die polnische Bank Millenium. Neu in den internationalen Top 5 ist mit der Hamburger Sparkasse ausserdem eine deutsche Bank.