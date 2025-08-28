Von der Bankiervereinigung befragte Fachleute führten den Zuwachs vor allem auf geopolitisch motivierte Kapitalzuflüsse zurück, da die Schweiz ihre Rolle als sicherer Hafen erneut unter Beweis stellte, wie es hiess. Politische Stabilität, Rechtssicherheit und eine stabile Währung wurden als zentrale Faktoren für die Standortattraktivität genannt.