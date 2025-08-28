Optimistisch sind die Banken dagegen beim Jobangebot in ihrer Branche - und zwar so positiv wie seit zehn Jahren nicht mehr. Knapp zwei Drittel rechneten in der Umfrage mit einem konstanten Beschäftigungsniveau. Ein Drittel rechnete gar mit einem Ausbau. Die Umfrage fand allerdings vor dem Zoll-Hammer von US-Präsident Donald Trump gegen die Schweiz statt.