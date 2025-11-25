Mit bLink verfügt der Schweizer Finanzplatz nun ebenfalls über eine neutrale technische Grundlage für den Datenaustausch zwischen Datenanbietern und -konsumenten. In vielen anderen Ländern ist die Öffnung des Bankwesens schon länger Realität. In Grossbritannien, den USA oder Brasilien wurde Open Banking durch Regulierung vorangetrieben, und in der EU die Öffnung der Bankkonten für Drittanbieter seit 2018 durch die PSD2-Richtlinie gesetzlich vorgeschrieben. Im Gegensatz dazu verfolge die Schweiz laut SIX einen «marktgetriebenen Ansatz» ohne direkten Eingriff der Regulierungsbehörden.