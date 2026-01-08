Weiter zunehmen werden wohl auch die Investitionen in die Nutzung der künstlichen Intelligenz (KI). Das Thema scheint bei den Banken zwar breit angekommen zu sein: Rund 78 Prozent der Befragten (Vorjahr 53 Prozent) setzt laut eigenen Angaben KI-Projekte um. Gleichzeitig fehlt laut den EY-Experten aber noch an den Ressourcen und am Wissen rund um das Thema. Erst 5 Prozent der Institute gaben dabei an, KI bereits «in vielen Anwendungen etabliert» zu haben.