Angekündigt sind Traktorversammlungen in Echallens in der Waadt, in Boudevilliers im Neuenburger Jura und in Saignelégier im Kanton Jura, in Perly-Certoux im Kanton Genf, in Vallon, Vaulruz und Lussy im Kanton Freiburg und in Reconvilier im Kanton Bern. Ausserdem sollten im Thurgau an mehreren Orten Aktionen stattfinden. Der Kanton Zürich stand erst für Freitag auf dem Programm: Hinwil, Bülach und Affoltern am Albis.