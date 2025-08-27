Trotz anhaltender Wohnungsnot geht der SBV davon aus, dass der Aufschwung im Wohnungsbau abflauen wird. Dieser könne bereits in der zweiten Hälfte 2026 wieder vorbei sein, hiess es. Anzeichen dafür seien die Volumen der Wohnbaugesuche, die im zweiten Quartal 2025 um 8 Prozent zurückgegangen seien.