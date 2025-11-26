Ausblick zuversichtlich

Mit Blick auf die kommenden Monate zeigt sich der Verband zuversichtlich: So sind die Auftragseingänge per Ende September um 3,3 Prozent auf 17,9 Milliarden Franken gestiegen. Auch der Bauindex, der saisonbereinigten Umsatz prognostiziert, habe im Schlussquartal 2025 erstmals seit zwei Jahren wieder die Marke von 100 Punkten überschritten.