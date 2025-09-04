Die Zuwächse in den Regionen Waadt, Freiburg und Berner Oberland seien gemäss SBS insbesondere auf den «Magic Pass» zurückzuführen. Dabei handelt es sich um ein gemeinsames Abonnement von über 80 Bergbahnen in der West- und Zentralschweiz, das sowohl für Skifahren im Winter als auch für Bergfahrten im Sommer gilt und so zusätzliche Gäste anzieht.