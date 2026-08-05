Andere Regionen lagen hingegen im Minus: Die Zentralschweiz und das Wallis registrierten je 2 Prozent weniger Gäste, die Ostschweiz 3 Prozent. In den Waadtländer und Freiburger Alpen betrug der Rückgang gar 10 Prozent. Das Ergebnis der Ostschweiz wurde durch die Betriebseinstellung der Säntis-Schwebebahn beeinflusst, die in diesem Sommer ersetzt wird. Ohne diesen Sondereffekt hätte die Region laut dem SBS ein Plus von 17 Prozent ausgewiesen.