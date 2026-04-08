Auch über die bisherige Saison insgesamt gibt es im Vergleich zum Winter 2024/25 einen Rückgang von 4 Prozent. Dabei zeigen sich je nach Saisonabschnitt deutliche Unterschiede. Während der Sportferienzeit zwischen Mitte Januar und Mitte März belief sich das Minus auf 2 Prozent, über die Feiertage und den Jahreswechsel lag es bei 14 Prozent.