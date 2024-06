Und zumindest der Stresslevel liegt in der Schweiz sowohl im europäischen Vergleich als auch im Duell mit den direkten Nachbarn deutlich tiefer. Denn mit nur 30 Prozent gaben klar weniger Beschäftigte an, gestresst zu sein als vergleichsweise in Europa (37 Prozent) oder Deutschland (41 Prozent) und Österreich (35 Prozent). «Die Daten deuten darauf hin, dass hohe Belastungen in Unternehmen gut ausbalanciert werden», so Nink. Weniger Stress bedeute auch weniger Gereiztheit und Konflikte am Arbeitsplatz.