Konkret lagen die Schweizer Konsumausgaben im März gemäss dem am Montag veröffentlichten Postfinance-Konsumindikator 0,6 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Zum Jahresstart hatten sich die Konsumentinnen und Konsumenten zurückgehalten, während das Wachstum im März überraschend hoch ausfiel.