Konzentration in Grossagglomerationen

Für die Kantone Luzern, St. Gallen, Waadt, Genf, Thurgau und Aargau geht das BFS von einem Bevölkerungswachstum von 20 Prozent bis 2055 aus. Über alle Kantone gesehen rechnet es mit 16 Prozent. Eine Konzentration wird es im Umfeld von Zürich und in der Genferseeregion geben. Mit unter 2 Prozent am geringsten fällt das Bevölkerungswachstum in den Kantonen Jura, Neuenburg, Schaffhausen und Appenzell Ausserrhoden aus.