Ablehnung von links bis rechts

Am deutlichsten gegen eine solche Erhöhung sprachen sich die Anhängerinnen und Anhänger der Grünen aus, wie eine weitere Grafik zeigte. Die Wählerschaft der SP wie auch der SVP stellte sich ebenfalls mehrheitlich klar gegen eine Erhöhung zur Finanzierung der Budgeterhöhung für Armee und Sicherheit. Bei FDP und GLP sprach sich laut «Blick» die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler eher oder klar dagegen aus. Der Vorschlag stiess bei den befragten Anhängern der Mitte am ehesten auf Anklang: 45 Prozent von ihnen waren klar oder eher dafür.