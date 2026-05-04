Betriebszeiten «genau richtig»

Was die aktuellen Rahmenbedingungen betrifft, sprach sich die Mehrheit der Befragten laut der Studie gegen eine Veränderung der Betriebszeiten an den Flughäfen aus. 57 Prozent erachteten die heutigen Nachtruhe-Regelungen als «genau richtig», während sich rund ein Fünftel Anpassungen in die eine oder andere Richtung wünschten.