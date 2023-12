Chronische Krankheiten nehmen zu

Knapp die Hälfte der Bevölkerung in der Schweiz leidet an mindestens einer chronischen Erkrankung, wie aus der Erhebung weiter hervorgeht. Am häufigsten genannt wurden in der Umfrage Erkrankungen wie Bluthochdruck, Asthma, chronische Lugenkrankheiten oder psychische Erkrankungen. In der Schweiz war 2023 jede zehnte Person wegen eines psychischen Problems in Behandlung.