Unisys darf die eigenen Aktien von der Schweizer Börse nehmen. Die SIX Exchange Regulation (SER) hat einem Gesuch der US-Technologiefirma am 6. Februar zugestimmt. Damit werden sämtliche an der SIX kotierten Namenaktien (ISIN US9092143067) mit einem Nennwert von je 0,01 Dollar per 8. Mai 2024 dekotiert. Der letzte Handelstag ist somit der 7. Mai. Dies teilte SER am Mittwoch mit.

07.02.2024 07:51