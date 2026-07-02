Nestlé und Roche gesucht

Der Leitindex SMI notiert gegen 16.00 Uhr um 1,7 Prozent im Plus auf 14'351 Punkten und damit auf Allzeithoch. Der breite SPI steigt 1,5 Prozent auf 20'219 Zähler. Auch die anderen grossen Börsen Europas wie der Dax bauen ihre Gewinne aus, der deutsche Leitindex erreicht ebenfalls einen Rekordwert. Auch die Börsen an der Wall Street in New York notieren klar im Plus.