Zahlreiche Unternehmen kämpfen weltweit am Freitagvormittag mit Problemen ihrer IT, nachdem bei der Cyber-Security-Plattform Crowdstrike offenbar ein Update fehlgeschlagen ist. Die Schweizer Börsenbetreiberin SIX ist davon jedoch nicht betroffen, wie ein Sprecher gegenüber AWP sagte. «SIX hat Crowdstrike nicht im Einsatz», so der Sprecher weiter. Andere Firmen haben weniger Glück. So wirkt sich das Problem etwa auf den Flughafen Zürich aus, an dem es wegen des IT-Problems zu Verspätungen kommt.