«Durchsetzungsstark und hochmotiviert»

Bei der SIX ist der Däne derzeit noch als «Global Head Exchanges» verantwortlich für die SIX Swiss Exchange, die spanische Börse BME sowie die Digitalbörse SDX. Sibbern kündigte erst Mitte November die Übernahme einer weiteren Börse in Grossbritannien an. Mit der Übernahme von Aquis Exchange in London soll das Börsengeschäft erweitert und die SIX mit einem dann paneuropäischen Angebot wettbewerbsfähiger werden.