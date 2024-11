Weiter will die SIX mit der Übernahme in Grossbritannien auch das KMU-Geschäft ausbauen. Es biete sich so die Möglichkeit, einen wettbewerbsfähigen paneuropäischen Börsenplatz für KMU und Wachstumsunternehmen zu schaffen, heisst es. In der Schweiz versucht die SIX seit längerer Zeit, mit dem Handelssegment «Sparks» mehr KMU an die Börse zu locken. Bisher ist in dem vor drei Jahren gegründeten Börsensegment allerdings erst ein einziges Unternehmen kotiert.