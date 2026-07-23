Der Konzerngewinn legte auf 192 Millionen zu - und betrug damit mehr als viermal so viel wie im Vorjahreszeitraum mit 42 Millionen. Im Vorjahr war es wegen der Worldline-Beteiligung zu einem Gewinneinbruch gekommen. Im Berichtszeitraum hat die SIX damit nun auch den Gewinn von 116 Millionen im ersten Halbjahr 2024 wieder übertroffen.