Am Dienstag hat das chinesische Unternehmen Kunshan Dongwei Technology bei der Schweizer Börse SIX Hinterlegungsscheine kotiert. Es sei das fünfte Unternehmen in diesem Jahr, das so genannte Global Depository Receipts (GDR) ausgegeben hat, teilte die SIX mit. Die chinesische Gesellschaft stellt den Angaben zufolge Galvanikanlagen her.