Zürich, 11. Mai (Reuters) - Die Schweizer Börse hat sich am Donnerstag vom Abwärtstrend an anderen europäischen Märkten abgekoppelt und angezogen. Vor allem Titel aus dem Gesundheits- und Nahrungsmittelsektor waren gesucht. Der SMI stieg 0,7 Prozent auf 11.523 Punkte. Händler erklärten, angesichts neuer Fragezeichen zur Entwicklung der US-Regionalbanken und konjunktureller Unsicherheiten seien die Investoren in krisensichere Titel geflüchtet. Auf die Stimmung drückte auch der anhaltende Streit um die Anhebung der US-Schuldengrenze.