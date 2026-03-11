Der Botschafter Olivier Bangerter und fünf Schweizer Mitarbeitende haben den Iran heute auf dem Landweg verlassen und befinden sich mittlerweile ausserhalb des Landes in Sicherheit, wie das eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Mittwoch mitteilte. Die Sicherheit des Personals der Schweizer Botschaft in Teheran könne nicht mehr länger gewährleistet werden.
Bereits am 3. März hatten vier Schweizer Mitarbeitende das Land verlassen. Sobald es die Lage erlaube, werden die Mitarbeitenden nach Teheran zurückkehren. In Absprache mit den betroffenen Ländern hält die Schweiz im Rahmen ihrer Guten Dienste den Kommunikationskanal zwischen den USA und Iran weiterhin offen.
Sowohl die USA als auch Iran seien über die vorübergehende Schliessung der Botschaft und die Abreise des Schweizer Botschaftspersonals informiert worden. Die Schweiz stehe weiterhin als Übermittlerin von Mitteilungen zur Verfügung.
Das Schutzmachtmandat, innerhalb dessen die Schweiz die Interessen der USA gegenüber Iran vertritt, könne geografisch unabhängig wahrgenommen werden. Im Auftrag der US-Behörden halte das EDA amerikanische Staatsangehörige in Iran über die Website der Foreign Interest Section über Risiken und Massnahmen auf dem Laufenden.
mk/
(AWP)