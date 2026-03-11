Der Botschafter Olivier Bangerter und fünf Schweizer Mitarbeitende haben den Iran heute auf dem Landweg verlassen und befinden sich mittlerweile ausserhalb des Landes in Sicherheit, wie das eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Mittwoch mitteilte. Die Sicherheit des Personals der Schweizer Botschaft in Teheran könne nicht mehr länger gewährleistet werden.