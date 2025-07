Mit der Rückkehr nach Teheran erfülle die Schweiz erneut direkt vor Ort ihre Aufgaben als Schutzmacht für amerikanische Interessen in Iran, hiess es am Sonntag weiter. Auch während der etwas mehr als zwei Wochen, in denen das diplomatische Personal der Schweiz in Iran abwesend war, lief das Schweizer Schutzmachtmandat weiter. Dieses könne «geografisch unabhängig» wahrgenommen werden, hiess es beim Abzug des Botschaftspersonals im Juni vonseiten des EDA.