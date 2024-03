In seinem Team werden je nach Thema Personen von verschiedenen Generaldirektionen sitzen, wie ein Sprecher der Kommission auf Anfrage sagte. Zuvor war Szostak diplomatischer Berater und stellvertretender Kabinettschef von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. In dieser Funktion war er in den Brexit-Verhandlungen involviert und setzte sich bereits mit dem Dossier Schweiz auseinander.