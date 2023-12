Die Sichelzellanämie ist eine vererbbare Blutkrankheit, bei defekte rote Blutkörperchen zu wenig Sauerstoff transportieren und die Adern verstopfen können. Dies führt zu Gewebe- und Organschäden, was zum Tode führen kann. In Amerika würden rund 100'000 Menschen an der Krankheit leiden, schrieb die FDA.