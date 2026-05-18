Auch Crowdsupporting und Crowddonating legten erstmals seit 2020 wieder zu. Beim Crowddonating werden vor allem soziale, karitative oder kulturelle Projekte über Spenden ohne Gegenleistung finanziert. Beim Crowdsupporting unterstützen Personen meist kreative, kulturelle oder sportbezogene Projekte und erhalten dafür etwa ein Produkt oder eine andere Gegenleistung. Das Volumen stieg insgesamt um 30 Prozent auf 35 Millionen Franken. Besonders gefragt waren Projekte aus Sport und Gesundheit.